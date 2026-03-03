Balade accompagnée en fat bike électrique plage et forêt Seignosse
Le Pouy, 1798 av Charles de Gaulle Seignosse Landes
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
2026-05-01
Les Vélos de Pilou, le loueur de vélos de Seignosse bourg, vous propose une sortie en fat bike électrique accompagnée !
Prêts à découvrir la forêt et les plages de Seignosse en fat bike ? Avec votre accompagnateur diplômé, vous emprunterez à la fois les pistes cyclables, les beaux sentiers forestiers et les étendues de sable doré.
Un moment sportif et de détente en même temps grâce à la nature environnante.
Horaires 11h à 13h.
Tarif 39€ par personne.
A partir de 12 ans.
Lieu de RDV Les Vélos de Pilou Seignosse bourg
– Réservation obligatoire au 05 58 98 65 70. .
Le Pouy, 1798 av Charles de Gaulle Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 65 70
