Swimrun Côte Sud Landes

Seignosse Landes

1er et 2 mai 2026

Hossegor Capbreton Seignosse

Entre lac, canal et océan, partez à la découverte de parcours à la fois urbains et sauvages et émerveillez-vous devant les plus beaux panoramas du sud des Landes, entre Hossegor, Capbreton et Seignosse.

8ème édition Swimrun Côte Sud Landes

1er et 2 mai 2026

Hossegor Capbreton Seignosse

De la course découverte au challenge hors norme, plongez au cœur d’un territoire d’exception. Entre lac, canal et océan, partez à la découverte de parcours à la fois urbains et sauvages et émerveillez-vous devant les plus beaux panoramas du sud des Landes, entre Hossegor, Capbreton et Seignosse. Au total 1000 participants viendront s’affronter sur ce terrain de jeu hors norme.

Vendredi 1er mai 2026

– 12h Ambitieuse 40km

Samedi 2 mai 2026

– 10h Dilettante 2,5km

– 11h Courses Kids 10-11 ans 1,6km

– 11h30 Courses Kids 8-9 ans 1,6km

– 14h30 Audacieuse 20km

– 15h30 Sauvage –10km

– 17h15 Rassurante 5km

Un évènement sportif et engagé pour un week-end inoubliable dans les Landes ! .

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Swimrun Côte Sud Landes

Swimrun Côte Sud Landes

may 1st and 2nd 2026

Hossegor Capbreton Seignosse

Between lake, canal and ocean, discover urban and wild courses and marvel at the most beautiful panoramas in the south of Landes, between Hossegor, Capbreton and Seignosse.

