Visite de la Butinerie, miellerie et musée des abeilles, La Butinerie, Bormes-les-Mimosas

Visite de la Butinerie, miellerie et musée des abeilles 5 et 6 juin La Butinerie Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Miellerie et Musée

La Butinerie propose une immersion dans un lieu réel de production. Ici, on découvre la vie des abeilles, la fabrication le miel et on explore le rôle essentiel des abeilles dans notre alimentation. Auprès des producteurs, on comprend le métier d’apiculteur et son engagement humain et environnemental.

Découvrez…

Le parcours complet du miel, de la fleur au pot

Une ruche vivante et immersive

Des installations multimédias grandeur nature

Le vrai métier d’apiculteur, expliqué par ceux qui le vivent

La visite guidée

En visite guidée dans la miellerie, nous découvrons l’organisation des abeilles, étonnantes par leur incroyable capacité à vivre ensemble. Puis nous partageons le quotidien de l’apiculteur, en le suivant au travail tout au long de la saison grâce à notre installation multimédia.

Infos pratiques

Tarifs : 6€ par personne, gratuit pour les moins de 16 ans

Visite guidée de 45min environ, suivie d’une dégustation de miel

Parfaitement adaptée pour petits et grands, accès PMR et poussettes

La visite se déroule dans la miellerie, sans contact avec les abeilles

La Butinerie 1509 chemin de l’Angueiroun Bormes-les-Mimosas 83220 La Verrerie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.labutinerie.biz/visites/ »}]

Au cœur d’une véritable miellerie, s’est installé un musée vivant et sensoriel pour redécouvrir la vie des abeilles et le métier de l’apiculteur. miel famille

Jeff Habourdin