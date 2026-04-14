visite guidée du Parc Gonzalez, Parc Gonzalez, Bormes-les-Mimosas
visite guidée du Parc Gonzalez, Parc Gonzalez, Bormes-les-Mimosas vendredi 5 juin 2026.
visite guidée du Parc Gonzalez 5 – 7 juin Parc Gonzalez Var
jauge limitée à 20 visiteurs, visite gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
A la découverte de la flore australienne atypique
Parc Gonzalez Boulevard du Soleil, 83230 Bormes-les-Mimosas, France Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494013831 https://www.bormeslesmimosas.com/fr/quoi-faire/visites-et-patrimoine/les-jardins Lorsque les héritières de la peintre Roberta Gonzalèz lèguent son ancienne résidence d’été à la ville, en vue de son ouverture au public, celle-ci fait appel au paysagiste borméen Gilles Augias, spécialiste des plantes australes, afin d’y créer un parc. Il installe tout d’abord des végétaux d’une grande rareté, ayant des floraisons échelonnées sur l’ensemble des quatre saisons. Le climat méditerranéen étant favorable à leur adaptation, près de 500 espèces s’épanouissent aujourd’hui sur les terrasses, débordant des murs en pierre de gneiss de Bormes et des bordures d’escaliers parfois escarpés. Le parcours, qui offre des vues spectaculaires sur la mer, chemine parmi les collections d’acacia, eucalyptus et grevilleas. Banksias, hakeas, melaleucas, erémophilas contribuent à ce foisonnement végétal où palmiers, agaves et aloès ont également trouvé leur place. Fougères et orchidées profitent d’une atmosphère ombragée et humide près de la maison. Les fleurs jaune d’or des mimosas illuminent le jardin en exhalant leur parfum. Accès libre et gratuit. Visite guidée par l’office du tourisme 7€/ adulte, gratuit/enfant. Ouvert toute l’année de 8h à 18h. Parking.
A la découverte de la flore australienne atypique
©benoitautenzio
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