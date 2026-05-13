Restitution du projet « La Classe, l’Œuvre », MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes, Bormes-les-Mimosas

Restitution du projet « La Classe, l’Œuvre » Samedi 23 mai, 17h00 MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, les élèves de CM2 de la classe de Mme Macé (école élémentaire de Bormes) deviennent les guides de l’exposition « Bormes, couleurs d’un siècle » afin de vous présenter le projet intergénérationnel « Enfances d’hier et d’aujourd’hui ».

Cette année, les enfants sont partis à la rencontre de ceux qui ont connu le Bormes d’autrefois. Carnet en main, ils ont écouté et recueilli des souvenirs pour comprendre le quotidien tel qu’il se vivait hier. En parallèle de ces récits, ils dévoilent leur propre quotidien, créant un pont entre les enfances d’hier et celles d’aujourd’hui.

MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes 103 rue Carnot, 83230 Bormes les Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Village de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 71 56 60 http://musee-bormes.com Au MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes les Mimosas, la réalité augmentée est mise au service de l’Histoire. Pour la première fois, un musée de France propose une exposition permanente entièrement conçue autour de ses collections et de la réalité augmentée. Garant d’une collection d’art datant de la fin du XIXe à aujourd’hui et d’un fonds historique local, le musée de Bormes propose un voyage immersif au cœur des 2400 ans d’histoire de la ville.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, les élèves de CM2 de la classe de Mme Macé (école élémentaire de Bormes) deviennent les guides de l’exposition « Bormes, couleurs d’un siècle » afin de …

© Enora Allehaux Villaño