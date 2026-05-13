Déambulation musicale, MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes, Bormes-les-Mimosas

Déambulation musicale Samedi 23 mai, 19h00, 20h00 MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Déambulation musicale avec le « Duo Anthea », violon et violoncelle

Laissez-vous guider à travers une découverte sensible et singulière de l’exposition, ponctuée de morceaux de musique classique. Cette balade de 30 minutes vous convie à une expérience poétique entre art visuel et musique.

MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes 103 rue Carnot, 83230 Bormes les Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Village de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 71 56 60 http://musee-bormes.com Au MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes les Mimosas, la réalité augmentée est mise au service de l’Histoire. Pour la première fois, un musée de France propose une exposition permanente entièrement conçue autour de ses collections et de la réalité augmentée. Garant d’une collection d’art datant de la fin du XIXe à aujourd’hui et d’un fonds historique local, le musée de Bormes propose un voyage immersif au cœur des 2400 ans d’histoire de la ville.

Déambulation musicale avec le « Duo Anthea », violon et violoncelle

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