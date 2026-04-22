Visite de la carrière de Luché Thouarsais Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Luché-Thouarsais

Informations pratiques

Luché-Thouarsais

Visite de la carrière de Luché Thouarsais

Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Lieu-dit La Ménardière Luché-Thouarsais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 14:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un technicien de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier.

Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un technicien de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier. La visite en car permettra d’apprécier l’envergure du site, la zone en cours d’exploitation avec les fronts de taille, les installations industrielles, comprendre les différentes étapes de la fabrication des granulats avant leur stockage et leur transport.

Sur réservation places limitées .

Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Lieu-dit La Ménardière Luché-Thouarsais 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

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English : Visite de la carrière de Luché Thouarsais

Discover a company and its trades. This tour, co-hosted by an Atemporelle guide and a Kléber technician, will give you a unique opportunity to meet professionals who love their work.

L’événement Visite de la carrière de Luché Thouarsais Luché-Thouarsais a été mis à jour le 2026-04-22 par Maison du Thouarsais