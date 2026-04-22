Visite de la carrière de Luché Thouarsais Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Luché-Thouarsais
jeudi 8 octobre 2026 · Rendez-vous sur le parking Poids Lourds · Luché-Thouarsais
Informations pratiques
Luché-Thouarsais
Visite de la carrière de Luché Thouarsais
Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Lieu-dit La Ménardière Luché-Thouarsais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un technicien de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier.
Partez à la découverte d’une entreprise et de ses métiers. Cette visite, co-animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et un technicien de l’entreprise, vous donnera l’occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier. La visite en car permettra d’apprécier l’envergure du site, la zone en cours d’exploitation avec les fronts de taille, les installations industrielles, comprendre les différentes étapes de la fabrication des granulats avant leur stockage et leur transport.
Sur réservation places limitées .
Rendez-vous sur le parking Poids Lourds Lieu-dit La Ménardière Luché-Thouarsais 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
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English : Visite de la carrière de Luché Thouarsais
Discover a company and its trades. This tour, co-hosted by an Atemporelle guide and a Kléber technician, will give you a unique opportunity to meet professionals who love their work.
L’événement Visite de la carrière de Luché Thouarsais Luché-Thouarsais a été mis à jour le 2026-04-22 par Maison du Thouarsais