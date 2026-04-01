Geaune

Visite de la Cave des Vignerons de Tursan

Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:30:00

fin : 2026-04-28 16:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative landaise et découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. Une dégustation de 5 vins conclut la visite. Un moment authentique au cœur du Tursan.

Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative landaise et découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. Une dégustation de 5 vins conclut la visite. Un moment authentique au cœur du Tursan. .

Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr

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English : Visite de la Cave des Vignerons de Tursan

Take a behind-the-scenes look at the only Cave coopérative in the Landes region, and discover the grape’s journey from harvest to bottling. A tasting of 5 wines concludes the visit. An authentic moment in the heart of Tursan.

L’événement Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune a été mis à jour le 2026-04-21 par Landes Chalosse