Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune

Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune

Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune mardi 28 avril 2026.

Adresse : Cave coopérative Vignerons de Tursan

Ville : 40320 Geaune

Département : Landes

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Geaune

Visite de la Cave des Vignerons de Tursan

Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-04-28 16:00:00

Date(s) :
2026-04-28

Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative landaise et découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. Une dégustation de 5 vins conclut la visite. Un moment authentique au cœur du Tursan.
Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative landaise et découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. Une dégustation de 5 vins conclut la visite. Un moment authentique au cœur du Tursan.   .

Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25  reservation@tursan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la Cave des Vignerons de Tursan

Take a behind-the-scenes look at the only Cave coopérative in the Landes region, and discover the grape’s journey from harvest to bottling. A tasting of 5 wines concludes the visit. An authentic moment in the heart of Tursan.

L’événement Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune a été mis à jour le 2026-04-21 par Landes Chalosse

À voir aussi à Geaune (Landes)