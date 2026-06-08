Visite de la Chambre aux Confitures Flixecourt mercredi 1 juillet 2026.

Flixecourt

Visite de la Chambre aux Confitures

ZAC Hauts Plateaux, All. des Merisiers, Flixecourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Bienvenue dans l’univers gourmand de La Chambre, une parenthèse enchantée où les créations culinaires prennent vie ! Laissez-vous séduire par notre palette exceptionnelle de plus d’une centaine de parfums, une invitation à un voyage sensoriel unique. Des tartinables créatifs aux arômes envoûtants des fruits rouges, des agrumes aux trésors du verger, votre gourmandise chez La Chambre se transforme en une expérience gastronomique d’exception.

Une visite est prévue le mercredi 1er juillet à 9h30.

Vous aurez occasion de déguster et d’acheter les produits sur place.

Attention il est important d’arriver à l’heure pour voir la production de A à Z.

Inscriptions au 03 22 51 46 85

Bienvenue dans l’univers gourmand de La Chambre, une parenthèse enchantée où les créations culinaires prennent vie ! Laissez-vous séduire par notre palette exceptionnelle de plus d’une centaine de parfums, une invitation à un voyage sensoriel unique. Des tartinables créatifs aux arômes envoûtants des fruits rouges, des agrumes aux trésors du verger, votre gourmandise chez La Chambre se transforme en une expérience gastronomique d’exception.

Une visite est prévue le mercredi 1er juillet à 9h30.

Vous aurez occasion de déguster et d’acheter les produits sur place.

Attention il est important d’arriver à l’heure pour voir la production de A à Z.

Inscriptions au 03 22 51 46 85 .

ZAC Hauts Plateaux, All. des Merisiers, Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 46 85 officedetourisme@nievresomme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to the gourmet world of La Chambre, an enchanted interlude where culinary creations come to life! Let yourself be seduced by our exceptional palette of over a hundred flavors, an invitation to a unique sensory journey. From creative spreads to the bewitching aromas of red fruits, from citrus to orchard treasures, your indulgence at La Chambre is transformed into an exceptional gastronomic experience.

A visit is scheduled for Wednesday, July 1 at 9:30 a.m.

You’ll have the opportunity to taste and buy products on site.

Please note: it’s important to arrive on time to see production from A to Z.

To register, call 03 22 51 46 85

L’événement Visite de la Chambre aux Confitures Flixecourt a été mis à jour le 2026-06-08 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme