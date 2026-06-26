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Visite de la chambre de Louis XIV, Château d’Athée, Athée

dimanche 20 septembre 2026 · Château d'Athée · Athée

Visite de la chambre de Louis XIV, Château d’Athée, Athée

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château d'Athée
Adresse
3a rue du Centre 21130 Athée
Ville
21130 Athée
Département
Côte-d'Or

Visite de la chambre de Louis XIV Dimanche 20 septembre, 10h00 Château d’Athée Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le roi Louis XIV venu pour assiéger la capitale comtoise, Dole, son épouse et le dauphin passèrent la nuit chez le Comte de Moussier , au « Vieux Château » d’Athée, afin d’éviter la peste sévissant à Auxonne.
La visite étant assez rapide nous agrémenterons cette journée avec quelques photos du « siècle dernier » !

Château d’Athée 3a rue du Centre 21130 Athée Athée 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Le roi Louis XIV venu pour assiéger la capitale comtoise, Dole, son épouse et le dauphin passèrent la nuit chez le Comte de Moussier , au « Vieux Château » d’Athée, afin d’éviter la peste sévissant à …

©Mairie d’Athée

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