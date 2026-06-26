Visite de la chambre de Louis XIV, Château d’Athée, Athée

Informations pratiques

Visite de la chambre de Louis XIV Dimanche 20 septembre, 10h00 Château d’Athée Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le roi Louis XIV venu pour assiéger la capitale comtoise, Dole, son épouse et le dauphin passèrent la nuit chez le Comte de Moussier , au « Vieux Château » d’Athée, afin d’éviter la peste sévissant à Auxonne.

La visite étant assez rapide nous agrémenterons cette journée avec quelques photos du « siècle dernier » !

Château d’Athée 3a rue du Centre 21130 Athée Athée 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Le roi Louis XIV venu pour assiéger la capitale comtoise, Dole, son épouse et le dauphin passèrent la nuit chez le Comte de Moussier , au « Vieux Château » d’Athée, afin d’éviter la peste sévissant à …

©Mairie d’Athée