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Visite de la chapelle de Grolée, Chapelle de Grolée, Viriville

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Grolée · Viriville

Visite de la chapelle de Grolée, Chapelle de Grolée, Viriville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Grolée
Adresse
rue de la chapelle 38980 Viriville
Ville
38980 Viriville
Département
Isère
Tarif
groupes de 15 personnes

Visite de la chapelle de Grolée 19 et 20 septembre Chapelle de Grolée Isère

groupes de 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle castrale du 15ème siècle entièrement rénovée. contient un tableau de 1602 classé monument historique en 1989 représentant « La remise du Rosaire à Ste Catherine de Sienne et Saint Dominique »

Chapelle de Grolée rue de la chapelle 38980 Viriville Viriville 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 27 74 32 38 http://viriville.fr Chapelle castrale du 15ème siècle Parking à proximité
Chemin non goudronné de 70 mètres
Chapelle castrale du 15ème siècle entièrement rénovée. contient un tableau de 1602 classé monument historique en 1989 représentant « La remise du Rosaire à Ste Catherine de Sienne et Saint Dominique »

©patrice Tournier