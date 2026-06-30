Visite de la Chapelle de Longchamp, à Saint Lunaire, Chapelle de Longchamp, Saint-Lunaire

Informations pratiques

Visite de la Chapelle de Longchamp, à Saint Lunaire 19 et 20 septembre Chapelle de Longchamp Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Construite en 1910, la chapelle de Longchamp est un petit écrin protestant au cœur de la côte d’Emeraude.

Initialement anglicane, elle fut un lieu œcuménique souvent utilisée par la communauté protestante évangélique de Dinard/Saint-Lunaire avant d’être rachetée et restaurée entièrement et bénévolement par les membres de la communauté locale.

Chapelle de Longchamp 541, boulevard Saint-Cast, 35800 Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne 0698991952 http://epe5lu.fr https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-lunaire-35800/leglise-protestante-lieu-de-culte-et-de-gospel-8302f85e-2162-11ee-b900-fcf89185d7f7 Cette chapelle protestante évangélique a été construite en 1910 initialement comme chapelle annexe de l’Eglise anglicane de Dinard.

De vastes travaux ont permis de moderniser la structure tout en conservant la chapelle dans sa beauté architecturale. Accès handicapé possible.

Visite libre de la chapelle

©Fabio Morin