Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Venez échanger et partager vos techniques, astuces de réparation et de raccommodage créatifs ! .

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

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English :

L’événement Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-06-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme