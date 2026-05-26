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Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire vendredi 11 septembre 2026.

Lieu : Centre culturel Jean Rochefort

Adresse : 75, boulevard des Cap-Horniers

Ville : 35800 Saint-Lunaire

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

Tarif :

Saint-Lunaire

Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Venez échanger et partager vos techniques, astuces de réparation et de raccommodage créatifs !   .

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13 

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English :

L’événement Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-06-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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