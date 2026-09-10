AGENDA · Joué-en-Charnie
Visite de la chapelle de Montreuil, Bellevue 72540 Joué en Charnie, Joué-en-Charnie
samedi 19 septembre 2026 · Bellevue 72540 Joué en Charnie · Joué-en-Charnie
Informations pratiques
Visite de la chapelle de Montreuil 19 et 20 septembre Bellevue 72540 Joué en Charnie Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Chapelle du XIe siècle
Bellevue 72540 Joué en Charnie 72540 Joué en Charnie Joué-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire 0243884141 Chapelle du XIe siècle. Visites de 14;00 heures à 18;00 heures le samedi 19 & le dimanche 20 septembre 2026
Chapelle du XIe siècle
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