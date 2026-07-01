Visite de la chapelle de Notre-Dame du Val d’Amour, Chapelle Notre-Dame du Val d’Amour, Bélesta

Informations pratiques

Visite de la chapelle de Notre-Dame du Val d’Amour 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame du Val d’Amour Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Découvrez la chapelle Notre-Dame du Val d’Amour, sa crypte et sa source miraculeuse.

Cette visite vous invite à explorer un lieu chargé d’histoire et de spiritualité, entre patrimoine religieux, architecture et traditions populaires.

Chapelle Notre-Dame du Val d’Amour 09300 Bélesta Bélesta 09300 Ariège Occitanie Construite avant 1318, le chapelle Notre-Dame du Val d’Amour est l’église paroissiale de Bélesta jusqu’au XVIIe siècle. Elle a été détruite et reconstruite au moment des Guerres de Religion (inscription de 1676 sur le portail sud), puis à nouveau au XIXe siècle. Elle est bâtie sur une source, visible dans la crypte, réputée pour ses vertus guérisseuses. Son décor intérieur renvoie essentiellement au XXe siècle (peintures murales, vitraux…).

viste de la chapelle ,de la crypte et ça source miraculeuse

©pierre calvet