Visite de la chapelle des Templiers et de l’église d’Eget-village Chapelle des Templiers Aragnouet
mercredi 9 septembre 2026 · Chapelle des Templiers · Aragnouet
Informations pratiques
Aragnouet
Visite de la chapelle des Templiers et de l’église d’Eget-village
Chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Deux édifices religieux à découvrir sur la commune d’Aragnouet. La chapelle des Templiers, classée Monument historique, est inscrite à l’Unesco au titre du bien en série Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France . L’église d’Eget-village présente de magnifiques peintures murales du XIIe siècle.
Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .
Chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Two religious buildings to explore in the town of Aragnouet. The Templar Chapel, designated a Historic Monument, is listed by UNESCO as part of the serial property “Routes of Santiago de Compostela in France.” The church in Eget-village features magnificent 12th-century murals.
L’événement Visite de la chapelle des Templiers et de l’église d’Eget-village Aragnouet a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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