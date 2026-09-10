Visite de la chapelle du Saint-Sépulcre à Beaumont-du-Ventoux, Chapelle du Saint-Sépulcre, Beaumont-du-Ventoux

Informations pratiques

Visite de la chapelle du Saint-Sépulcre à Beaumont-du-Ventoux Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle du Saint-Sépulcre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

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→ Tout public, en continu. Gratuit. Sans réservation. RDV devant la chapelle Saint-Sépulcre 1295 Route des Valettes Beaumont-du-Ventoux

Chapelle du Saint-Sépulcre D153, 84340 Beaumont-du-Ventoux, France Beaumont-du-Ventoux 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490652113 Dépendance de l’abbaye bénédictine de Saint-Victor de Marseille, la chapelle fut construite au XIIe siècle. Il s’agit d’une petite chapelle rurale probablement élevée par une corporation de tailleurs de pierres. Elle comprend une nef unique à trois travées et une abside semi-circulaire. Elle a été restaurée au XVIIe siècle, puis plus récemment en 1986. Elle conserve un décor sculpté sur les corniches, les impostes et les tailloirs.

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