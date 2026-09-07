Visite de la chapelle, L’Aubépin, Les Trois-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · L'Aubépin · Les Trois-Châteaux
Informations pratiques
Visite de la chapelle 19 et 20 septembre L’Aubépin Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au Belvédère de l’Aubépin, vous pourrez admirer un magnifique panorama, mais également la chapelle dédiée à Saint Garadoz. Des reliques de ce Saint furent apportées à la suite d’une rançon pour la libération d’un prisonnier notable, dans l’ancienne forteresse adjacente (tour encore visible).
Érigée dans l’enceinte du château des Aubespin, forteresse se composant d’un donjon d’environ 8 mètres de diamètre, dressée au centre d’une cour entourée de 4 bâtiments dont les tours d’angles crénelées de 4 m de diamètres s’élevaient jusqu’à 18 m de haut, la chapelle veillait sur la plaine bressanne.
Chapelle ouverte avec document de visite
Circuit possible : documents disponibles à l’office de tourisme
L’Aubépin L’Aubépin 39160 Les Trois-Châteaux Les Trois-Châteaux 39160 L’Aubépin Jura Bourgogne-Franche-Comté
Au Belvédère de l’Aubépin, vous pourrez admirer un magnifique panorama, mais également la chapelle dédiée à Saint Garadoz. Des reliques de ce Saint furent apportées à la suite d’une rançon pour la 8…
©Association de Sauvegarde du Patrimoine
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