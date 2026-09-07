Visite de la chapelle, L’Aubépin, Les Trois-Châteaux

Informations pratiques

Visite de la chapelle 19 et 20 septembre L’Aubépin Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au Belvédère de l’Aubépin, vous pourrez admirer un magnifique panorama, mais également la chapelle dédiée à Saint Garadoz. Des reliques de ce Saint furent apportées à la suite d’une rançon pour la libération d’un prisonnier notable, dans l’ancienne forteresse adjacente (tour encore visible).

Érigée dans l’enceinte du château des Aubespin, forteresse se composant d’un donjon d’environ 8 mètres de diamètre, dressée au centre d’une cour entourée de 4 bâtiments dont les tours d’angles crénelées de 4 m de diamètres s’élevaient jusqu’à 18 m de haut, la chapelle veillait sur la plaine bressanne.

Chapelle ouverte avec document de visite

Circuit possible : documents disponibles à l’office de tourisme

L’Aubépin L’Aubépin 39160 Les Trois-Châteaux Les Trois-Châteaux 39160 L’Aubépin Jura Bourgogne-Franche-Comté

Au Belvédère de l’Aubépin, vous pourrez admirer un magnifique panorama, mais également la chapelle dédiée à Saint Garadoz. Des reliques de ce Saint furent apportées à la suite d’une rançon pour la 8…

©Association de Sauvegarde du Patrimoine