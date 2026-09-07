Visite de l’église, Eglise Saint-Jean-d’Etreux, Les Trois-Châteaux

Informations pratiques

Visite de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Jean-d’Etreux Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Lorsque l’on quitte St Amour en direction de Bourg-en-Bresse par la route à 2 fois 2 voies D 1083, on ne peut manquer d’avoir le regard attiré sur la gauche par le petit village de St Jean d’Étreux .Son église au clocher élancé, accroché à flanc de coteau du Revermont, au niveau des 1ers reliefs jurassiens dominent la vaste plaine Bressane jusqu’au Val de Saône et au Clunysois. Cette église a été inscrite à l’ISMH en 2002 mais elle avait déjà été préalablement inscrite par arrêté du 19 novembre1949.

Église ouverte avec document de visite

Eglise Saint-Jean-d’Etreux Route de Chazelles 39160 TROIS Les Trois-Châteaux 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Lorsque l’on quitte St Amour en direction de Bourg-en-Bresse par la route à 2 fois 2 voies D 1083, on ne peut manquer d’avoir le regard attiré sur la gauche par le petit village de St Jean d’Étreux à…

©Association de Sauvegarde du Patrimoine