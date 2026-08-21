Visite de la chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Jouques

Informations pratiques

Visite de la chapelle Notre-Dame-de-Consolation 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chapelle située sur un éperon rocheux près d’un ancien oppidum celto-ligure.

La chapelle Notre-Dame-de-Consolation, appelée aussi Notre-Dame-de-Pemian au XVIIe siècle, fut construite au Moyen-Âge (présence d’un autel en cuve daté du XIIe siècle) au bord d’un oppidum celto-ligure réoccupé à l’époque paléochrétienne. Elle comporte deux petites travées voûtées d’arêtes, une abside en cul de four et une chapelle latérale au nord. Au sud se trouve un petit logement pour l’ermite, doté d’un étage.

Une belle collection d’ex-voto peints provenant de la chapelle est exposée au musée de Jouques.

Les habitants de Jouques viennent ici en pèlerinage pour la fête de la Vierge début septembre. Après la messe, une bénédiction est adressée à la Durance et aux quatre paroisses proches (Jouques, Meyrargues, Peyrolles et Saint-Paul). Jeux et musiques traditionnelles clôturent la fête autour d’un pique-nique.

La restauration de cette chapelle suscita en 1978 la création de l’association des Amis de Jouques.

La visite est libre mais une documentation sera à la disposition des visiteurs.

Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Oppidum de Notre-Dame-de-Consolation, 13490 Jouques Jouques 84120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 75 87 75 83 Par sentiers de randonnées ou en voiture à partir de Bèdes

Chapelle située sur un éperon rocheux près d’un ancien oppidum celto-ligure.

©Les Amis de Jouques