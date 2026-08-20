Visite de la chapelle Notre-Dame de Liesse, Chapelle Notre-Dame de Liesse, Peillac

Informations pratiques

Visite de la chapelle Notre-Dame de Liesse Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle Notre-Dame de Liesse Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le village de Maubran est un village de caractère dont la construction des bâtiments les plus anciens commence à la fin du XVIe siècle et se poursuit pendant le XVIIe siècle.

Le site était déjà occupé à l’âge du fer comme le témoigne deux stèles hémisphériques situées dans le village.

Chapelle Notre-Dame de Liesse Maubran – 56220 Peillac Peillac 56220 Morbihan Bretagne https://www.peillac.fr/patrimoine/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM56005404 Notre-Dame-de-Liesse est située à l’ouest de la commune, au village de Maubran. Cette chapelle est la plus ancienne de la commune . Il s’agit d’un édifice rectangulaire dans le mur duquel est encastré un lech bas.

La chapelle est datée de 1586.

A l’intérieur, quatre éléments du mobilier sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Il s’agit d’une statue de Notre-Dame de Liesse, d’un christ en croix, d’un baldaquin et d’un devant d’autel.

La chapelle est datée de 1586

©Joël Beaupérin