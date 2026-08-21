Visite de la Chapelle Saint Georges, Chapelle Saint-Georges, Fain-lès-Moutiers

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Saint Georges 18 – 20 septembre Chapelle Saint-Georges Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle Saint George du 12 ème siècle domine toute la vallée de l’Auxois et la vue y est exceptionnelle. Venez découvrir ce monument entouré d’un ancien abreuvoir et de la ferme de l’hôpital avec son élégant pigeonnier.

Chapelle Saint-Georges rue Belle Vue, 21500 Saint-Just Fain-lès-Moutiers 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0644109030 Exposition des créateurs locaux Parking gratuit

La chapelle Saint George du 12 ° siècle domine toute la vallée de l’Auxois et . La vue y est exceptionnelle. Elle est entourée d’un ancien abruevoir et de la ferme de l’hôpital avec unb beau…

©Jean Claude Renaud