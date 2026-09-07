Visite de la chapelle Saint-Yves, Chapelle Saint-Yves, Lignol

Informations pratiques

Visite de la chapelle Saint-Yves 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Yves Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Construite à partir du 15e siècle au coeur du village du même nom, la chapelle Saint-Yves est atypique pour son clocher porche de très belle facture, inspiré de l’architecture de Notre-Dame de Kernascléden.

Chapelle Saint-Yves Saint Yves, 56160 Lignol, France Lignol 56160 Morbihan Bretagne La légende fait remonter son origine aux Templiers, mais elle doit plutôt avoir été construite par les Hospitaliers qui avaient, à la fin du XVe siècle, un hôpital à Saint-Yves, dont il ne subsiste rien. La chapelle est rectangulaire. Dans son mur nord, une large arcature la met en contact avec une autre chapelle également rectangulaire, dédiée à la Sainte Trinité. Les deux chapelles réunies forment un plan en T. Un clocher à jour surmonte le pignon de la nef. De légers corbelets supportent le chemin de ronde du beffroi protégé par une fine balustrade de granit à jour, formée de virgules ou de flammes. La chambre des cloches est couronnée par une flèche en granit avec crochets. Au-dessus du clocher, une grande porte d’entrée en forme d’ogive flanquée de contreforts.

La chapelle Saint-Yves sera ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

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