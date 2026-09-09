Visite de la chapelle Sait Féréol et Saint Ferjeux, route de la chapelle à côté du cimtière, 25480 Miserey Salines, Miserey-Salines

Informations pratiques

Visite de la chapelle Sait Féréol et Saint Ferjeux 19 et 20 septembre route de la chapelle à côté du cimtière, 25480 Miserey Salines Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez à une visite libre de la chapelle et venez découvrir son histoire te son architecture. Nous proposons de faire avec vous la visite commentée de la chapelle le samedi à 16h30

route de la chapelle à côté du cimtière, 25480 Miserey Salines route de la chapelle, 25480 Miserey Salines Miserey-Salines 25480 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0608860579 http://https//valleeognon.fr La Chapelle des saints Férréol et Ferjeux à été construite sous l’abbé Guillemette et l’architecte Pierre Marnotte lors que le village en 1854 a été épargné d’une épidémie de choléra. La chapelle n’a pas de parking. Nous conseillons de monter à pied depuis les parkings de l’aire des jeux.

Participez à une visite libre de la chapelle et venez découvrir son histoire te son architecture.

©Furstenberg