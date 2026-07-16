Visite de la chaufferie gaz du réseau de chaleur de Versailles, Verséo, Satory

Informations pratiques

Visite de la chaufferie gaz du réseau de chaleur de Versailles Samedi 19 septembre, 10h00, 12h00, 14h30 Verséo Yvelines

Prévoir des chaussures fermées et plates, 20 visiteurs par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

La chaufferie Verséo ouvre exceptionnellement ses portes le samedi 21 septembre au grand public. C’est l’occasion de découvrir les installations et le fonctionnement du réseau de chaleur de Versailles au travers d’une visite guidée. Les équipes VERSEO Géo vous feront découvrir ce site industriel qui alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire environ 11 000 équivalents-logements versaillais.

Trois créneaux horaires sont disponibles : de 10h à 11h, de 11h à 12h et de 14h30 à 15h30 sous condition d’inscription.

Verséo 1 avenue du maréchal Juin – 78000 VERSAILLES Satory 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « evy.grandclaude@engie.com »}] Grâce à un réseau de canalisations de 22km, elle alimente en eau chaude et en chauffage sanitaire l’équivalent de 11 000 logements sur la Ville de Versailles.

Visite commentée

©David Godichaud