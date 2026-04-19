Visite de la Chaufferie Malakoff : Chaufferie Malakoff Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 12:30 – 13:30

Gratuit : oui Accès réservé aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans. Nous ne pouvons accueillir les personnes à mobilité réduite. Tout public

La chaufferie Malakoff constitue l’équipement indispensable pour le fonctionnement du réseau de chaleur Centre Loire. Un réseau de chaleur, également appelé réseau de chauffage urbain, est un chauffage central à l’échelle d’une ville.Le réseau de chaleur Centre Loire s’inscrit dans la politique de transition énergétique de Nantes Métropole et son Plan Climat Air Énergie territorial. ERENA, filiale d’Engie Solutions a été choisie par Nantes Métropole pour la Délégation de Service Public du réseau de chaleur « Centre Loire ». Visite de la Chaufferie Malakoff, jeudi 4 juin, de 12h30 à 13h30.Chemin des Bateliers 44000 Nantes.Bus C3 en direction de Bd de Doulon/Gare SNCF Descendre à l’arrêt San-Francisco

Chaufferie Malakoff Nantes 44319

https://www.eventbrite.fr/e/visite-de-la-chaufferie-malakoff-tickets-1987596036249?aff=oddtdtcreator



Afficher la carte du lieu Chaufferie Malakoff et trouvez le meilleur itinéraire

