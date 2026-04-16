Visite de la Chèvrerie Bauduron Chèvrerie Bauduron Montambert
Visite de la Chèvrerie Bauduron Chèvrerie Bauduron Montambert jeudi 21 mai 2026.
Montambert
Visite de la Chèvrerie Bauduron
Chèvrerie Bauduron 3 Route de Briffault Montambert Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 16:30:00
fin : 2026-07-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-06-23 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-30 2026-08-20 2026-10-08
Le temps d’une visite, Pierre et Magali vous feront découvrir leur exploitation où ils élèvent et produisent du fromage de chèvres issu de l ‘agriculture biologique.
Inscription à l ‘Office du Tourisme au 03 86 30 43 10 au plus tard la veille avant 17h
Merci d’éviter les chiens et les cigarettes sur l’exploitation, pour des raisons de sécurité. .
Chèvrerie Bauduron 3 Route de Briffault Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10 tourisme@rivesdumorvan.fr
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English : Visite de la Chèvrerie Bauduron
L’événement Visite de la Chèvrerie Bauduron Montambert a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan