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Visite de la cidrerie du Penthièvre Cidrerie du Penthièvre la Rainette Hénansal

dimanche 2 août 2026 · Cidrerie du Penthièvre la Rainette · Hénansal

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Cidrerie du Penthièvre la Rainette
Adresse
16 routes des salles
Ville
22400 Hénansal
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Hénansal

Visite de la cidrerie du Penthièvre

Cidrerie du Penthièvre la Rainette 16 routes des salles Hénansal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Visite et dégustation. Réservation obligatoire.   .

Cidrerie du Penthièvre la Rainette 16 routes des salles Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 08 15 87 

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English :

L’événement Visite de la cidrerie du Penthièvre Hénansal a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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