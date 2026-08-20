Visite de la collection de céramiques de Pierre-Adrien Dalpayrat, Collection Dalpayrat, Bourg-la-Reine

Informations pratiques

Visite de la collection de céramiques de Pierre-Adrien Dalpayrat 19 et 20 septembre Collection Dalpayrat Hauts-de-Seine

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La particularité de Pierre-Adrien Dalpayrat est d’avoir mis au point dans son atelier de Bourg-la-Reine, une couleur particulière : le célèbre « rouge Dalpayrat ». Présentés dans la maison où il vécut, les grés flammés d’inspiration Art nouveau et les faïences polychromes héritées du XVIIIe siècle témoignent de l’interprétation d’un savoir-faire traditionnel : la céramique, apparue au néolithique !

Une exposition permanente traitant de l’influence de l’Art Nouveau sur son œuvre, de l’inventivité des formes et son travail sur la matière, de la mise au point du « Rouge Dalpayrat » et de la tradition céramique à Bourg-la-Reine, accompagne la visite.

Collection Dalpayrat 43 avenue du Général-Leclerc 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 79 71 41 61 http://www.bourg-la-reine.fr Pierre-Adrien Dalpayrat est l’un des plus importants représentants du renouveau céramique qui touche l’Europe à la fin du XIXème siècle. Au fil du temps la ville de Bourg-la-Reine s’est attachée à réunir des oeuvres témoignant de la variété de la production du céramiste : la collection, riche de plus d’une centaine de pièces, est désormais présentée dans une partie de la maison où l’artiste vécut.

Visite de la collection de céramiques de Pierre-Adrien Dalpayrat

© Studio Sebert