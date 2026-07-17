Visite de la collection permanente : 2 siècles d’histoire de la justice des enfants, Centre d’exposition historique Enfants en justice, Savigny-sur-Orge

Informations pratiques

Visite de la collection permanente : 2 siècles d’histoire de la justice des enfants 19 et 20 septembre Centre d’exposition historique Enfants en justice Essonne

Le centre d’exposition n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Créé en 2021, le centre d’exposition « Enfants en justice » est dédié à l’Histoire de la justice des enfants aux XIXème et XXème siècles.

Il se situe à la ferme de Champagne, à Savigny-sur-Orge, dans une partie des locaux de l’ancien Centre d’observation pour mineurs, actif entre 1945 et 1975.

A travers des supports pédagogiques variés destinés à la fois aux adultes (professionnel·les, étudiant·es, grand public) et aux jeunes (collégien·nes et lycéen·nes), les visiteurs et visiteuses explorent cette histoire méconnue..

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous ouvrons le lieu au grand public.

Centre d’exposition historique Enfants en justice rue des Palombes 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 01 69 54 24 19 http://www.enfantsenjustice.fr https://www.youtube.com/watch?v=Yd4aIX8XrFQ;https://www.youtube.com/watch?v=szh2iigQdYo&t=1s Le centre d’exposition « Enfants en justice », créé en 2021, est situé à la Ferme de Champagne de Savigny-sur-Orge, et installé dans une partie des locaux du Centre d’observation pour mineurs, actif entre 1945 et 1975. Il est dédié à l’Histoire de la justice des enfants aux XIXe et XXe siècles.

A travers deux espaces, les visiteuses et visiteuses découvrent :

– la collection permanente dans une toute nouvelle muséographie

– une exposition temporaire, installée pour une année environ.

Les visites, gratuites, sont accessibles uniquement sur réservation, pour des groupes de 6 personnes minimums.

A la journée ou à la demi-journée, elles sont adaptées à différents publics : jeunes, à partir du collège, étudiant·es en travail social, universitaires et professionnel·les. Adresse :

Ferme de Champagne

Rue des Palombes

91600 Savigny-sur-Orge

En transports en commun :

RER C ou D – Arrêt Juvisy – Sortie de gare côté Mairie

Bus 486 – Arrêt Debussy/Champagne

En voiture :

En venant de Paris, accès par nationale 7 (d’Orly)

Une fois proche de la rue des Palombes, cherchez l’Intermarché, le centre d’exposition est situé juste en face

Visite libre

© CEH Enfants en justice – ENPJJ – 2026