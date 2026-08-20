Visite de la crypte de la Madone des Prés, Madone des Prés levens, Levens

Informations pratiques

Visite de la crypte de la Madone des Prés 19 et 20 septembre Madone des Prés levens Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La crypte de l’ancienne abbaye de la Madone-des-Prés à Levens est un édifice religieux du XIe siècle (mentionné dès 1075). Classée aux Monuments Historiques en 1965, elle constitue la partie la mieux conservée de style premier roman de cette ancienne dépendance de l’abbaye Saint-Pons de Nice

Madone des Prés levens Chemin de la Madone Levens, 06670 Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur La crypte de l’ancienne abbaye de la Madone-des-Prés à Levens est un édifice religieux du XIe siècle (mentionné dès 1075). Classée aux Monuments Historiques en 1965, elle constitue la partie la mieux conservée de style premier roman de cette ancienne dépendance de l’abbaye Saint-Pons de Nice

La crypte de l’ancienne abbaye de la Madone-des-Prés à Levens est un édifice religieux du XIe siècle (mentionné dès 1075). Classée aux Monuments Historiques en 1965, elle constitue la partie la mieux…

©mairie de Levens