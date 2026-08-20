Visite de la crypte de la Madone des Prés, Madone des Prés levens, Levens
samedi 19 septembre 2026 · Madone des Prés levens · Levens
Informations pratiques
Visite de la crypte de la Madone des Prés 19 et 20 septembre Madone des Prés levens Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
La crypte de l’ancienne abbaye de la Madone-des-Prés à Levens est un édifice religieux du XIe siècle (mentionné dès 1075). Classée aux Monuments Historiques en 1965, elle constitue la partie la mieux conservée de style premier roman de cette ancienne dépendance de l’abbaye Saint-Pons de Nice
Madone des Prés levens Chemin de la Madone Levens, 06670 Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur La crypte de l’ancienne abbaye de la Madone-des-Prés à Levens est un édifice religieux du XIe siècle (mentionné dès 1075). Classée aux Monuments Historiques en 1965, elle constitue la partie la mieux conservée de style premier roman de cette ancienne dépendance de l’abbaye Saint-Pons de Nice
La crypte de l’ancienne abbaye de la Madone-des-Prés à Levens est un édifice religieux du XIe siècle (mentionné dès 1075). Classée aux Monuments Historiques en 1965, elle constitue la partie la mieux…
©mairie de Levens
À voir aussi à Levens (Alpes-Maritimes)
- Trail du Soleil Levens Levens 29 novembre 2026