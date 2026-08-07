Trail du Soleil Levens Levens
dimanche 29 novembre 2026 · Levens
Informations pratiques
Levens
Trail du Soleil Levens
Village de Levens (départ et arrivée) Levens Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Né en 2015, le Trail du Soleil Levens (TDSL) est une course qui s’adapte à tous les profils. Au départ du village de Levens, au pied du Mont Férion, les parcours offrent une vue imprenable sur le massif du Mercantour et la Mer Méditerranée.
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Village de Levens (départ et arrivée) Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 53 67 54 contact.trailraidedhec@gmail.com
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English : Levens Sunrise Trail
First held in 2015, the Trail du Soleil Levens (TDSL) is a race suitable for runners of all levels. Starting in the village of Levens, at the foot of Mont Férion, the courses offer breathtaking views of the Mercantour mountain range and the Mediterranean Sea.
L’événement Trail du Soleil Levens Levens a été mis à jour le 2026-08-07 par Côte d’Azur France Tourisme
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