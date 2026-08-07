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AGENDA · Levens

Trail du Soleil Levens Levens

dimanche 29 novembre 2026 · Levens

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Adresse
Village de Levens (départ et arrivée)
Ville
06670 Levens
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Levens

Trail du Soleil Levens

Village de Levens (départ et arrivée) Levens Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Né en 2015, le Trail du Soleil Levens (TDSL) est une course qui s’adapte à tous les profils. Au départ du village de Levens, au pied du Mont Férion, les parcours offrent une vue imprenable sur le massif du Mercantour et la Mer Méditerranée.
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Village de Levens (départ et arrivée) Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 53 67 54  contact.trailraidedhec@gmail.com

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English : Levens Sunrise Trail

First held in 2015, the Trail du Soleil Levens (TDSL) is a race suitable for runners of all levels. Starting in the village of Levens, at the foot of Mont Férion, the courses offer breathtaking views of the Mercantour mountain range and the Mediterranean Sea.

L’événement Trail du Soleil Levens Levens a été mis à jour le 2026-08-07 par Côte d’Azur France Tourisme

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