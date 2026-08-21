AGENDA · Levens
Visite de l’Eglise Saint Antonin de Levens, Eglise Saint Antonin de Levens, Levens
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Antonin de Levens · Levens
Informations pratiques
Visite de l’Eglise Saint Antonin de Levens 19 et 20 septembre Eglise Saint Antonin de Levens Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez découvrir l’Eglise de Saint Antonin lors d’une visite commentée.
Eglise Saint Antonin de Levens Rue Anfossi 06670 Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite de l’Eglise de Saint Antonin
©mairie de Levens
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