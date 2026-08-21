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Visite de l’Eglise Saint Antonin de Levens, Eglise Saint Antonin de Levens, Levens

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Antonin de Levens · Levens

Visite de l’Eglise Saint Antonin de Levens, Eglise Saint Antonin de Levens, Levens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint Antonin de Levens
Adresse
Rue Anfossi 06670 Levens
Ville
06670 Levens
Département
Alpes-Maritimes

Visite de l’Eglise Saint Antonin de Levens 19 et 20 septembre Eglise Saint Antonin de Levens Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’Eglise de Saint Antonin lors d’une visite commentée.

Eglise Saint Antonin de Levens Rue Anfossi 06670 Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite de l’Eglise de Saint Antonin

©mairie de Levens

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