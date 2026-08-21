UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Levens

Exposition « Regards croisés sur notre village », La Galerie du Portal, Levens

samedi 19 septembre 2026 · La Galerie du Portal · Levens

Exposition « Regards croisés sur notre village », La Galerie du Portal, Levens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Galerie du Portal
Adresse
1, Place Victor Masseglia Levens
Ville
06670 Levens
Département
Alpes-Maritimes

Exposition « Regards croisés sur notre village » 19 et 20 septembre La Galerie du Portal Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À travers leurs œuvres, les deux associations « Levens d’un temp et de deman » et l’AMSL Aquarelle proposent des regards différents, mais complémentaires, sur notre village, son patrimoine, ses paysages et son identité. L’aquarelle, avec ses jeux de lumière, de transparence et de couleurs, permet de redécouvrir des lieux familiers sous un angle nouveau. Chaque tableau devient ainsi une invitation à prendre le temps de regarder autrement ce qui nous entoure.
Cette exposition est également une belle illustration de la richesse de la vie associative locale. Elle rassemble des passionnés qui partagent le même plaisir : faire vivre la mémoire, le patrimoine et l’image de notre village à travers l’expression artistique.

La Galerie du Portal 1, Place Victor Masseglia Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 62 66 85 84 https://www.levens.fr/culture-sport-loisirs/la-galerie-du-portal/ https://www.facebook.com/LaGalerieduPortal non accessible aux PMR en fauteuil roulant
À travers leurs œuvres, les deux associations « Levens d’un temp et de deman » et l’AMSL Aquarelle proposent des regards différents, mais complémentaires, sur notre village, son patrimoine, ses et son …

©mairie de levens

À voir aussi à Levens (Alpes-Maritimes)