Exposition « Regards croisés sur notre village », La Galerie du Portal, Levens
samedi 19 septembre 2026 · La Galerie du Portal · Levens
Informations pratiques
Exposition « Regards croisés sur notre village » 19 et 20 septembre La Galerie du Portal Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À travers leurs œuvres, les deux associations « Levens d’un temp et de deman » et l’AMSL Aquarelle proposent des regards différents, mais complémentaires, sur notre village, son patrimoine, ses paysages et son identité. L’aquarelle, avec ses jeux de lumière, de transparence et de couleurs, permet de redécouvrir des lieux familiers sous un angle nouveau. Chaque tableau devient ainsi une invitation à prendre le temps de regarder autrement ce qui nous entoure.
Cette exposition est également une belle illustration de la richesse de la vie associative locale. Elle rassemble des passionnés qui partagent le même plaisir : faire vivre la mémoire, le patrimoine et l’image de notre village à travers l’expression artistique.
La Galerie du Portal 1, Place Victor Masseglia Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 62 66 85 84 https://www.levens.fr/culture-sport-loisirs/la-galerie-du-portal/ https://www.facebook.com/LaGalerieduPortal non accessible aux PMR en fauteuil roulant
À travers leurs œuvres, les deux associations « Levens d’un temp et de deman » et l’AMSL Aquarelle proposent des regards différents, mais complémentaires, sur notre village, son patrimoine, ses et son …
©mairie de levens
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