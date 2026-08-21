AGENDA · Levens
Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga, Chapelle de Saint Antoine de Siga, Levens
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Saint Antoine de Siga · Levens
Informations pratiques
Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga 19 et 20 septembre Chapelle de Saint Antoine de Siga Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga par Monika Augier
Chapelle de Saint Antoine de Siga Rte de Saint Blaise, 06670 Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga par Monika Augier
©Mairie de Levens
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