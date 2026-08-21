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Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga, Chapelle de Saint Antoine de Siga, Levens

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Saint Antoine de Siga · Levens

Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga, Chapelle de Saint Antoine de Siga, Levens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Saint Antoine de Siga
Adresse
Rte de Saint Blaise, 06670 Levens
Ville
06670 Levens
Département
Alpes-Maritimes

Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga 19 et 20 septembre Chapelle de Saint Antoine de Siga Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga par Monika Augier

Chapelle de Saint Antoine de Siga Rte de Saint Blaise, 06670 Levens Levens 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga par Monika Augier

©Mairie de Levens

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