Visite de la crypte de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Fontenay-le-Comte
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Visite de la crypte de l’église Notre-Dame 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Vendée
Entrée libre, soumise à la capacité d’accueil de 19 personnes en simultané (Durée : 15 min).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir la crypte du 11e siècle de l’église Notre-Dame, joyau des premières architectures romanes.
Redécouverte par accident le 17 janvier 1846 lors de travaux dans la nef de l’édifice, une partie de l’histoire de la ville de Fontenay refaisait ainsi surface, alors que la plupart des mémoires l’avaient oubliée.
Église Notre-Dame Rue gaston guillemet, 85200 Fontenay-le-Comte, France Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33251690416 Cet édifice gothique du XVe siècle succède à une église de l’époque romane comme en témoigne la crypte du XIe siècle. Le clocher monumental à la fois massif et élégant, culmine à plus de 80 mètres. Cette vaste église est dédiée à la Vierge Marie. L’histoire tourmentée de Fontenay-le-Comte est visible à travers son architecture et son mobilier : murs du Moyen Âge, chapelles de la Renaissance, retable du XVIIe siècle, chaire du XVIIIe siècle, piliers et voûtes restaurés au XIXe siècle, etc.
Venez découvrir la crypte du 11e siècle de l’église Notre-Dame, joyau des premières architectures romanes.
Ville de Fontenay-le-Comte
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