Visite de la fabrique de pâtes le Sequoia Val-du-Maine
dimanche 9 août 2026 · Val-du-Maine
Informations pratiques
Val-du-Maine
Visite de la fabrique de pâtes le Sequoia
L’Épine Val-du-Maine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Venez découvir les étapes de fabriations de pâtes !
L’entreprise Sequoia propose des visites de l’atelier de transformation, machine à l’arrêt, le dimanche 9 août, aux créneaux suivants 9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h.
Réservation obligatoire au 06 83 74 38 08 (places limitées par session) .
L’Épine Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 83 74 38 08
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English :
Come discover the steps involved in making pasta!
L’événement Visite de la fabrique de pâtes le Sequoia Val-du-Maine a été mis à jour le 2026-07-28 par SUD MAYENNE