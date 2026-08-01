Informations pratiques

Val-du-Maine

Visite de la fabrique de pâtes le Sequoia

L’Épine Val-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Venez découvir les étapes de fabriations de pâtes !

L’entreprise Sequoia propose des visites de l’atelier de transformation, machine à l’arrêt, le dimanche 9 août, aux créneaux suivants 9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h.

Réservation obligatoire au 06 83 74 38 08 (places limitées par session) .

L’Épine Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 83 74 38 08

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English :

Come discover the steps involved in making pasta!

L’événement Visite de la fabrique de pâtes le Sequoia Val-du-Maine a été mis à jour le 2026-07-28 par SUD MAYENNE