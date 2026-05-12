Visite de la Ferme aux fleurs pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Ferme aux fleurs Romagne

Romagne

Visite de la Ferme aux fleurs pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale

Ferme aux fleurs 532 Au Tretis Romagne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Sandrine Loquet, paysanne herboriste à Romagne depuis octobre 2022, cultive des plantes médicinales et une cueillette sauvage. La ferme est menée en agroforesterie paysanne, certifiée AB. Avec la distillation à l’alambic, Sandrine produit des eaux florales et des huiles essentielles. A l’occasion de la Fête de l’agriculture et de l’alimentation locale, la Ferme aux fleurs propose diverses activités. Vous pourrez profiter d’une visite guidée de la ferme, d’un temps de cueillette (Rose ou autre plante en fonction de la floraison et du temps) mais aussi assister à la distillation de la Rose de Damas à l’alambic et finir sur une visite du laboratoire et de la boutique. Un goûter sauvage à base de plantes sauvages sera également proposé. Le midi, venez partager votre repas en mode auberge espagnole. Animation gratuite, pas de limitation d’âge. .

Ferme aux fleurs 532 Au Tretis Romagne 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 51 29 12 loquetsandrine@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de la Ferme aux fleurs pour la Fête de l’agriculture et l’alimentation locale Romagne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers