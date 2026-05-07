Visite de la ferme bio Néoherba Gaec Néoherba Dévillac
Visite de la ferme bio Néoherba Gaec Néoherba Dévillac jeudi 23 juillet 2026.
Dévillac
Visite de la ferme bio Néoherba
Gaec Néoherba 215 route de la Fontaine d’Estrade Dévillac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Visite Découverte de la ferme Néoherba producteur de plantes aromatiques et médicinales. Uniquement sur réservation.
Découverte de notre ferme de plantes à parfums, aromatiques et médicinales, incluant visite de nos jardins ainsi que nos ateliers de séchage et transformation. Ce voyage dans le monde des plantes sera accompagné d’une présentation de nos produits disponibles à notre espace boutique et d’une dégustation gratuite en lien avec notre expertise sensorielle.
Uniquement sur réservation. .
Gaec Néoherba 215 route de la Fontaine d’Estrade Dévillac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 17 42 39 neoherba.bio@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la ferme bio Néoherba
Discovery tour of Néoherba farm, producer of aromatic and medicinal plants. By reservation only.
L’événement Visite de la ferme bio Néoherba Dévillac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides