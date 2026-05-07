Visite de la ferme bio Néoherba Gaec Néoherba Dévillac

Dévillac

Visite de la ferme bio Néoherba

Gaec Néoherba 215 route de la Fontaine d’Estrade Dévillac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Visite Découverte de la ferme Néoherba producteur de plantes aromatiques et médicinales. Uniquement sur réservation.

Découverte de notre ferme de plantes à parfums, aromatiques et médicinales, incluant visite de nos jardins ainsi que nos ateliers de séchage et transformation. Ce voyage dans le monde des plantes sera accompagné d’une présentation de nos produits disponibles à notre espace boutique et d’une dégustation gratuite en lien avec notre expertise sensorielle.

Uniquement sur réservation. .

Gaec Néoherba 215 route de la Fontaine d’Estrade Dévillac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 17 42 39 neoherba.bio@gmail.com

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English : Visite de la ferme bio Néoherba

Discovery tour of Néoherba farm, producer of aromatic and medicinal plants. By reservation only.

L’événement Visite de la ferme bio Néoherba Dévillac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides