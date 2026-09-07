Visite de la Ferme Charlemagne, témoin du patrimoine rural artésien, Ferme Charlemagne à Sains-en-Gohelle, Sains-en-Gohelle

Informations pratiques

Visite de la Ferme Charlemagne, témoin du patrimoine rural artésien Samedi 19 septembre, 14h00 Ferme Charlemagne à Sains-en-Gohelle Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ancien cœur historique de la commune, la Ferme Charlemagne est un remarquable témoignage du patrimoine rural de l’Artois. Avec son imposant pigeonnier-porche et ses façades de briques rouges, elle illustre le charme architectural typique de la région.

Autrefois symbole de richesse et d’opulence, le pigeonnier-porche rappelle l’importance de l’activité agricole dans une commune également marquée par son histoire minière. Acquise par la municipalité en 2001, la ferme a successivement accueilli les services techniques municipaux puis le CCAS, avant d’être cédée à Pas-de-Calais habitat en 2009 qui a rénové la bâtisse en gardant son charme et en offrant de nouveaux logements.

À découvrir également : la visite de la Ferme Charlemagne peut se prolonger par une promenade vers le Bois aux Oiseaux, tout proche.

Ferme Charlemagne à Sains-en-Gohelle 8 Rue Franchet d’Esperey 62114 Sains-en-Gohelle Sains-en-Gohelle 62114 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Ancien cœur historique de la commune, la Ferme Charlemagne est un remarquable témoignage du patrimoine rural de l’Artois. Avec son imposant pigeonnier-porche et ses façades de briques rouges, elle le…

© Pas-de-Calais habitat