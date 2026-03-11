Visite de la ferme de Coinville

rue de coinville Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez visiter la Ferme de Coinville et ses vergers

Artisans et producteurs présents tout au long de la journée

Visite guidée gratuite à 11h et 16h au départ de la grande serre

Restauration uniquement sur réservation avant le 30/04 au 06.34.90.50.68Tout public

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rue de coinville Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 41 41 40 25 lafermedecoinville@gmail.com

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English :

Come and visit Coinville Farm and its orchards

Artisans and producers present throughout the day

Free guided tours at 11 a.m. and 4 p.m. departing from the large greenhouse

Catering only on reservation before 04/30 at 06.34.90.50.68

L’événement Visite de la ferme de Coinville Auboué a été mis à jour le 2026-03-11 par MILTOL