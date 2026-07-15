Visite de la ferme de Keratry Spiruline de Bretagne Keratry Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Visite de la ferme de Keratry Spiruline de Bretagne

Keratry Ferme de Keratry Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Nous produisons l’algue bleu-vert de façon artisanale, en apportant un soin tout particulier à la création et à l’entretien d’un milieu de culture de qualité optimum. Immédiatement après séchage, réalisé lentement, à basse température, la spiruline en paillettes est ensachée dans des emballages aluminisés afin de vous garantir un produit aux qualités totalement préservées. Notre spiruline, 100% pure, est disponible sur le site de production, à la ferme de Keratry.

Cultivée sous serres, l’algue profite de la lumière et des chaleurs estivales de Bretagne pour croitre et se multiplier en toute harmonie. .

Keratry Ferme de Keratry Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 51 01 70 02

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English :

L’événement Visite de la ferme de Keratry Spiruline de Bretagne Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ