Visite de la ferme de la Riberderie, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Boussais mercredi 8 juillet 2026.

Boussais

Visite de la ferme de la Riberderie, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

Boussais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Une visite de la ferme de la Riberderie est proposée, avec la découverte de l’association Rebonds, de ses valeurs, de ses jardins, des animaux, suivie d’une dégustation des produits réalisés à la ferme . Une vente aura également lieu en fin de visite. Rendez-vous à 10 h à la ferme . Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 70 84 03 05 49 64 82 45 ou par mail tourisme-avt@cc-avt.fr . Retrouvez la programmation complète des Mercredis de l’été 2026 tout prochainement. .

Boussais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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English : Visite de la ferme de la Riberderie, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

L’événement Visite de la ferme de la Riberderie, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Boussais a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet