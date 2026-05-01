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Visite de la Ferme des Bichons La Chapelle-Hugon

Visite de la Ferme des Bichons La Chapelle-Hugon

Visite de la Ferme des Bichons La Chapelle-Hugon samedi 23 mai 2026.

Adresse : Les bichons

Ville : 18150 La Chapelle-Hugon

Département : Cher

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Chapelle-Hugon

Visite de la Ferme des Bichons

Les bichons La Chapelle-Hugon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23

Ouverture exceptionnelle de la ferme familiale avec visite guidée uniquement sur réservation au 06 41 55 64 16
Une boîte sera mise à l’entrée pour un don en faveur des animaux
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Les bichons La Chapelle-Hugon 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 55 64 16 

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English :

Exceptional opening of the family farm with guided tour by reservation only: 06 41 55 64 16
A box will be available at the entrance for donations in aid of the animals

L’événement Visite de la Ferme des Bichons La Chapelle-Hugon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Loire en Berry