Visite de la ferme du Hameau Guilbert Montpinchon
Visite de la ferme du Hameau Guilbert Montpinchon jeudi 6 août 2026.
Montpinchon
Visite de la ferme du Hameau Guilbert
Montpinchon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Visite de la ferme du Hameau Guilbert, à la rencontre des animaux, au coeur de la vie à la ferme et de nos traditions normandes. Vivez l’expérience en participant aux activités de la ferme !
Jusqu’au 30 septembre, le mardi matin à 9h30 et le jeudi à 14h30 à Montpinchon.
Sur réservation par SMS au 06 32 91 70 25. .
Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 6 32 91 70 25
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English : Visite de la ferme du Hameau Guilbert
L’événement Visite de la ferme du Hameau Guilbert Montpinchon a été mis à jour le 2026-06-13 par Coutances Tourisme
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