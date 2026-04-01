Roëzé-sur-Sarthe

Visite de la ferme du Petit Fouillet

2085 Route de Saint-Fraimbault Roëzé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Bienvenue à la Ferme du Petit Fouillet

Clara Feldmanstern, maraichère et associée avec Florian Adam dans ce GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) fait visiter sa ferme où elle cultive des légumes bio depuis 2024. Dans le cadre du mois de la nature en ville .

2085 Route de Saint-Fraimbault Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

Welcome to Ferme du Petit Fouillet

L’événement Visite de la ferme du Petit Fouillet Roëzé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72