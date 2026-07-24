Visite de la ferme du Prêche Criquetot-l’Esneval
mardi 4 août 2026 · Criquetot-l'Esneval
Informations pratiques
Criquetot-l’Esneval
Visite de la ferme du Prêche
Ferme du Prêche< Criquetot-l'Esneval Seine-Maritime Tarif : - - Date : jour - année - mois - jour et horaire : Début : 2026-08-04 10:00:00 fin : 2026-08-04 Date(s) : 2026-08-04 Découverte de la ferme du Prêche pour petits et grands. En famille ou entres ami.e.s, venez découvrir nos animaux, les nourrir, les caresser et apprendre à les connaître. Atelier animé, d’environ 2 heures Réservation obligatoire via etable.contact@gmail.com . Ferme du Prêche< Criquetot-l'Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la ferme du Prêche
L’événement Visite de la ferme du Prêche Criquetot-l’Esneval a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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