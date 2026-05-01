Lay-Saint-Remy

Visite de la Ferme du Sillon Lay-Saint-Rémy

14 rue de France Lay-Saint-Remy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Appartenant au réseau les fermes vertes , la ferme du Sillon pratique l’agroécologie bio. L’exploitation s’équilibre entre différentes cultures, élevage laitier et porcin, activité ferme pédagogique et production d’huiles de colza et de tournesol pressées à froid sur place.

Tout public sur inscription

Événement proposé dans le cadre de la semaine du développement durableTout public

0 .

14 rue de France Lay-Saint-Remy 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Part of the Green Farms network, the Sillon farm practices organic agroecology. The farm is balanced between various crops, dairy and pig farming, educational farm activities and the production of cold-pressed rapeseed and sunflower oils on site.

Open to all registration required

Event organized as part of Sustainable Development Week

L’événement Visite de la Ferme du Sillon Lay-Saint-Rémy Lay-Saint-Remy a été mis à jour le 2026-05-05 par MT TERRES TOULOISES