Visite de la Ferme du Sillon Lay-Saint-Rémy Lay-Saint-Remy
Visite de la Ferme du Sillon Lay-Saint-Rémy Lay-Saint-Remy samedi 9 mai 2026.
Lay-Saint-Remy
Visite de la Ferme du Sillon Lay-Saint-Rémy
14 rue de France Lay-Saint-Remy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Appartenant au réseau les fermes vertes , la ferme du Sillon pratique l’agroécologie bio. L’exploitation s’équilibre entre différentes cultures, élevage laitier et porcin, activité ferme pédagogique et production d’huiles de colza et de tournesol pressées à froid sur place.
Tout public sur inscription
Événement proposé dans le cadre de la semaine du développement durableTout public
0 .
14 rue de France Lay-Saint-Remy 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Part of the Green Farms network, the Sillon farm practices organic agroecology. The farm is balanced between various crops, dairy and pig farming, educational farm activities and the production of cold-pressed rapeseed and sunflower oils on site.
Open to all registration required
Event organized as part of Sustainable Development Week
L’événement Visite de la Ferme du Sillon Lay-Saint-Rémy Lay-Saint-Remy a été mis à jour le 2026-05-05 par MT TERRES TOULOISES