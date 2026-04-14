Visite de la Ferme et des nouveaux outils de production, Les légumes du logis, Val-d’Auge

Visite de la Ferme et des nouveaux outils de production Samedi 6 juin, 14h30 Les légumes du logis Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Visitez la ferme maraichère Les Légumes du Logis et découvrez les futurs outils de production innovants avec lesquels nous envisageons de travailler prochainement.

Attention la ferme est grande et la visite necessite de ne pas avoir de difficultés motrice. Les enfants sont les bienvenus mais la visite est plutot technique.

Les légumes du logis Le logis de mortier 16170 Anville Val-d’Auge 16170 Anville Charente Nouvelle-Aquitaine

Visite de la ferme et des nouveaux outils de production legumes fruits

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