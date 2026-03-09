Visite de la ferme Juli’Anesse De Ferme en Ferme 2026 Juli’Anesse Rochefort-Samson

Visite de la ferme Juli’Anesse De Ferme en Ferme 2026

Juli’Anesse 1235 chemin des Ravets Rochefort-Samson Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez caresser les ânons et découvrir la fabrication du savon.

Jeu-concours pour découvrir les noms des ânons et expo.

.

Juli’Anesse 1235 chemin des Ravets Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 60 06 88 julianesse26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and stroke the donkeys and find out how soap is made.

Contest to discover the names of the donkeys and exhibition.

L’événement Visite de la ferme Juli’Anesse De Ferme en Ferme 2026 Rochefort-Samson a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme